Tra il Frosinone e la Serie A c’è il tabù Palermo. I gialloblu, ko per 2-1 nell’andata della finale playoff in Serie B, devono battere i rosanero nel prossimo round, che si gioca sabato al Benito Stirpe. Basta una vittoria, con qualsiasi risultato (vista la miglior posizione di classifica ottenuta in regular season) per ottenere la promozione, ma il punto è proprio questo. Il Frosinone, nei sette precedenti giocati, non ha mai battuto il Palermo, rimediando sei ko e un pareggio. Le quote sulla prossima gara dicono che questa può essere la volta buona per gli uomini di Longo, favoriti a 2,05 sul tabellone Microgame. Il pari, che manderebbe in A il Palermo, sale invece a 3,15, mentre si punta a 3,80 sul successo dei rosanero. Le statistiche delle due formazioni convergono decisamente verso una gara contratta: Frosinone e Palermo condividono il ruolo di seconda miglior difesa interna della Serie B, con 23 reti subite in 21 gare. Le quote, quindi, indicano una partita da Under: un incontro con meno di tre reti è piazzato a 1,65. Del resto anche nelle giocate sul risultato esatto i finali con pochi gol sono quelli ritenuti più probabili. L’1-0 del Frosinone ha la quota più bassa, a 5,75, segue l’1-1 a 6,00, mentre lo 0-0 (così è finita l’ultima gara giocata allo Stirpe) viaggia a 8,00.