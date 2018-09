Ha messo il turbo dopo quattro vittorie consecutive e il primo posto in classifica, ma per il Verona è ora il momento di una delle trasferte più insidiose delle sue stagioni più recenti. Grosso e i suoi torneranno in campo domani per la sesta giornata di Serie B, stavolta contro la Salernitana. All’Arechi, dove i gialloblù non vincono dal 2005, il colpo da tre punti è offerto a 2,65 dagli betting analyst di Microgame, offerta di un soffio più bassa rispetto al 2,75 dei granata, che finora hanno vinto solo una delle cinque partite disputate. La squadra di Colantuono ha invece messo insieme tre pareggi e un’altra «X» pagherebbe 3,10. Gli ultimi quattro scontri diretti sono finiti in Under, esito favorito anche stavolta a 1,70. Per l’Over, che il Verona ha sempre centrato nelle quattro partite giocate a settembre, l’offerta sale a 2,05. Nelle scommesse sul primo posto in campionato il Verona se la gioca invece con il Benevento: anche in questo caso a spuntarla sono i gialloblù (a 4,00), con i sanniti che inseguono a 4,50.