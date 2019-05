Avvio di playoff in salita per il Pescara, in campo mercoledì per la fase finale del campionato di Serie B. Sui biancoazzurri, in vista della semifinale di andata contro il Verona, pesa lo scarso rendimento in trasferta: da inizio anno gli abruzzesi hanno vinto una sola volta lontano da casa, un dato che nelle quote Microgame spinge a 3,40 l'offerta sul «2» al Bentegodi. Dopo il brivido dei supplementari contro il Perugia, i gialloblù hanno invece una chance importante per impostare al meglio la doppia sfida, con l'«1» a 2,25 (pareggio a 3,10). La strada non sarà comunque semplice per Aglietti e i suoi, visto che nelle scommesse sul passaggio del turno è favorito il Pescara, a 1,65, contro il 2,10 del Verona. Nel frattempo, per la sfida di mercoledì il tabellone è fortemente sbilanciato sull'Under (meno di tre reti complessive), dato a 1,68. L'ultimo confronto tra le due squadre, quasi un mese fa, si è chiuso sull'1-1: lo stesso punteggio anche stavolta pagherebbe 6 volte la posta ed è favorito davanti all'1-0 (6,50) e allo 0-1 (8,75).