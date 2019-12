Non è mai stato battuto davanti al suo pubblico e in casa ha vinto le ultime quattro partite senza subire neanche un gol. Il fattore Stirpe spinge il Frosinone nella quindicesima giornata di Serie B, nella quale i ciociari affronteranno il Pescara. Il bilancio casalingo e gli ultimi precedenti - gli abruzzesi sono stati battuti nelle due trasferte più recenti contro gli avversari - portano l'«1» a quota 1,70 sul tabellone, in netto vantaggio sia sul pareggio (3,45), sia sul «2» di Zauri e i suoi (5,20). A forte impronta Over gli ultimi precedenti: dal 2014, tutti e quattro i confronti disputati in tra le due squadre sono finiti con almeno tre reti complessive. Gli analisti tuttavia non si sbilanciano e danno in perfetta parità l'Under e l'Over, entrambi a 1,88. Più facile il Goal, la scommessa su entrambe a segno, a 1,76, ma gli analisti non escludono un altro successo gialloazzurro senza subire reti, una possibilità a 2,95, secondo Agipronews.