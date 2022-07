Sono state 24 ore molto intense sul fronte delle trattative riguardanti le formazioni di Serie B, tra ufficialità e indiscrezioni che potrebbero portare a colpi in apparenza inaspettati. Non si può non iniziare dal Benevento, che ha annunciato due acquisti in mezzo al campo, provenienti dalla Virtus Entella. Si tratta del 22enne Nermin Karic (a titolo definitivo) e del 21enne Ilias Koutsoupias (prestito con obbligo di riscatto). Non è finita qui perché i giallorossi starebbero seriamente provando a portare in Italia Tomas Pozzo, fantasista classe 2000 dell'Independiente.



FALCINELLI AL MODENA E GLI ALTRI AFFARI - Accanto al Benevento, la squadra protagonista è il Modena che ha ufficializzato l'arrivo di Diego Falcinelli: il 31enne arriva a parametro zero dopo la fine dell'avventura con il Bologna. Gli altri movimenti riguardano la Ternana, con l'acquisizione di Niccolò Corrado, esterno sinistro 22enne giunto dall'Inter (i nerazzurri avranno il diritto di riacquisto) e il Como, con l'acquisto del difensore Filippo Delli Carri, che nello scorso anno ha vestito la maglia della Salernitana.



I NOMI PER IL CAGLIARI - I rossoblù pensano a nomi importanti per l'attacco, ossia Simone Zaza, attualmente in forza al Torino, e Gianluca Lapadula, di proprietà del Benevento. Tuttavia non sarà semplice per i sardi concludere questi affari a causa dell'ingaggio elevato delle due punte. Nel frattempo il club di Giulini ha ceduto Razvan Marin all'Empoli in prestito con diritto di riscatto.