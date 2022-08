Tra campo e mercato, proseguono le trattative anche in Serie B. Il colpo ufficiale è quello di Cutrone al Como, con il giocatore ex Milan che si rimette in gioco in Italia. Si muove anche il Cagliari che si avvicina a Pippo Falco, ex Benevento. E proprio i campani hanno chiuso oggi per Kubica.



ASCOLI - Molto attivo è l’Ascoli. I marchigiani stanno architettando un triplice colpo: Pedro Mendes è già arrivato, a breve potrebbero seguirli anche Adjapong e Gnahoré. Quest’ultimo dovrebbe prendere il posto di Saric, destinato al Palermo.



ALTRE - Il Sudtirol intanto ufficializza Bisoli come nuovo allenatore. Chiudiamo con tre trasferimenti in procinto di realizzarsi nelle prossime ore. Schiattarella dovrebbe rescindere il contratto che lo lega al Parma per tornare al Benevento, Charpentier potrebbe essere la nuova punta del Parma. Moreo invece interessa al Pisa.