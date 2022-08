Questa sera la Serie B scende in campo per la terza giornata ma il mercato è ancora protagonista. Il Como dopo Fabregas mette a segno un altro grande colpo; dal Wolverhampton arriva Patrick Cutrone. Il club lombardo però non si ferma all'attaccante ex Milan e per il centrocampo si rinforza con Paolo Faragò del Cagliari. Per la porta invece, spunta l'idea Marco Carnesecchi, tornato all'Atalanta dopo il prestito alla Cremonese.



Un altro grande acquisto che aumenterebbe l'appeal di questa Serie B sarebbe quello di Simy; il centravanti della Salernitana è sempre più vicino al Benevento in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Lo stesso percorso potrebbe farlo Frederic Veseli. Il Benevento infatti cerca ancora un difensore e si allontana Luca Caldirola, al momento bloccato dal Monza. Il Cagliari è vicino ad ingaggiare Filippo Falco, esterno classe 1992 attualmente alla Stella Rossa, reduce dall'eliminazione ai playoff di Champions League.



Il Brescia si muove sia in entrata che in uscita. Dopo l'ufficialità di Alexander Jallow, il tecnico Clotet, potrà contare sull'altra corsia anche su Federico Pace. Tra i possibili partenti c'è Stefano Moreo, seguito dal Pisa. Il Palermo invece si è già mossa alla grande per completare la rosa ma manca ancora un vice Brunori e l'ultima idea in casa rosanero è quella che porta al nome di Samuel Mraz dello Spezia.