Nel pieno della seconda giornata di Serie B, non si ferma il mercato. Il Genoa, sceso in campo nella giornata di ieri, ottenendo un pareggio contro il Benevento è vicinissimo ad ingaggiare Mattia Aramu del Venezia. Dopo settimane di trattative, l'accordo è stato raggiunto; il fantasista italiano firmerà per tre anni più opzione per il quarto in caso di promozione. Nell'operazione anche il giovane Antonio Candela, che farà il percorso inverso. Rimanendo alla sfida disputata ieri sera, il futuro dell'allenatore del Benevento, Fabio Caserta, è sempre più in bilico. "Lui col Frosinone il 28 alla prossima partita? Ora vediamo se ci sarà lui o un altro. Di sicuro ci sarà un allenatore (ride, ndr.)", così ha commentato la situazione il presidente, Vigorito. In caso di esonero, Daniele De Rossi e Luca d'Angelo i nomi in pole position.



Il Modena, che affronterà il Cosenza alle 20:45, sarà probabilmente costretto a salutare Paulo Azzi, su cui non c'è solo l'Atalanta ma anche lo Spezia. Al suo posto, in arrivo il terzino sinistro, Abdoul Guiebre dal Monopoli. Tanti movimenti a centrocampo, in primis con la Reggina che ha ormai raggiunto l'accordo con il Genoa e il giocatore per Hernani. Il Palermo invece, dopo l'arrivo di Stulac, è riuscita a superare le concorrenti e presto accoglierà Jacopo Segre dal Torino. L'Ascoli, così come il Bari, è ancora alla ricerca di un attaccante, come ha confermato il tecnico Cristian Bucchi nel post partita della sfida pareggiata contro la Spal.