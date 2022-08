Si muovono le grandi per i grossi calibri nella settimana che porterà all’inizio della Serie B. Nessuno vuole farsi trovare impreparato all’appuntamento ed ecco che le trattative fervono. Sempre attivo il Como. Si lavora per riportare sulle sponde del lago Vignali e per chiudere un altro attaccante. Stiamo parlando di George Puscas, in forza al Reading, dopo i 6 mesi ottimi di Pisa. L’accordo con gli inglesi c’è, si cerca ora il sì del giocatore.



GENOA - La squadra più impegnata in queste ore è il Genoa. I rossoblù stanno per chiudere l’arrivo di Aramu dal Venezia, con Charpentier pronto a fare il percorso inverso e stabilirsi in laguna. Ma sono tanti in uscita dal Grifone. Per Lennart Czyborra, c’è il Frosinone, l’Empoli è su Vogliacco, mentre la Ternana su Favilli.



PALERMO – Il calciatore più inseguito è invece Saric dell’Ascoli. Su di lui tante big della B, Cagliari in primis, ma anche Sampdoria e Cremonese dalla A. I marchigiani si consolano intanto con l’ufficialità di Gondo. Si muove anche il Palermo che vuole Stulac, Barba e Segre. Continua il casting per l’attaccante del Bari: due i nuovi nomi, Camillo Ciano e Alfredo Donnarumma. Il Pisa stringe per Calabresi e Ionita; chiusura sul Sudtirol alla ricerca di un nuovo allenatore. Per sostituire Zauli, il favorito è Pierpaolo Bisoli.