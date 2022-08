Il campionato è iniziato ma il mercato ancora impazza per la Serie B. Sono molte le squadre che cercano il tassello giusto per completare la propria rosa. A far gola sono sempre gli attaccanti: il Genoa vuole assicurarsi Puscas. Sul romeno però ci sono tanti club, Como incluso. Il colpo a sorpresa potrebbe piazzarlo però il Modena. La neopromossa vorrebbe portare in Emilia Roberto Insigne, ai margini del Benevento.



PALERMO - La squadra più attiva è il Palermo. Presi Stulac e Di Mariano, si sta per chiudere per Bettella e Segre. A sbloccare l’arrivo del centrocampista dal Torino potrebbe essere l’inserimento nella trattativa del 2004 Corona, figlio del grande Giorgio, che dovrebbe fare il percorso inverso e andare a rinforzare i granata.



LE ALTRE - Si muove anche il Cagliari che pensa allo svincolato Zeegelaar, il Pisa invece vuole chiudere per i fratelli Tramoni. Gran acquisto in vista anche per il Brescia. I lombardi prendono Marco Mancosu dalla Spal, un rinforzo di sicuro affidamento. L’Ascoli di Bucchi prova a prendere Gnahoré, con il quale l’allenatore ha già lavorato a Perugia. Nuovo obiettivo anche per il Venezia: si tratta di David Bouah, classe 2001 della Roma. Chiusura su due cessioni del Parma. Grassi andrà all’Empoli, su Pezzella c’è l’Anderlecht.