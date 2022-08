I primi verdetti della giornata iniziale di Serie B spingono le squadre a rivedere i propri piani e andare, ancora con più forza, sul mercato. Chi ha fatto bene vuole continuare così, chi ha iniziato male può trovare conforto nel porto sicuro dei nuovi acquisti. Alla prima categoria appartiene il Palermo, la squadra più attiva nelle ultime ore. Dopo aver preso Stulac, esperto regista ex Empoli, i rosanero stanno definendo altri due arrivi di livello. Stiamo parlando di Di Mariano e Bettella, due colpi che rinforzeranno attacco e difesa della squadra di Corini.



GRIFONE - La notizia più inattesa però arriva da Genova. Il Grifone si sarebbe iscritto alla lista delle squadre che Januzaj sta valutando per il suo futuro. L’ex Manchester United si è svincolato dalla Real Sociedad e, nonostante alcune proposte dalla Premier, non disdegnerebbe un approdo in Italia. I rossoblù seguono anche Maciejevski dell'Union Berlino.



LE ALTRE - Vittoriosa all’esordio anche la Reggina di Inzaghi. I calabresi vogliono ancora nuovi rinforzi e hanno chiesto Hernani proprio al Genoa. Molto conteso il centrocampista Mazzitelli. Su di lui il Frosinone, che cerca anche Sampirisi sempre dal Monza, e il Como. I lariani stanno stringendo per la punta Puscas, mentre il Perugia si è inserito nella corsa a Proia. Chiusura sul Venezia. In laguna si pensa all’esperto difensore Ariaudo.