Sono giorni movimentati in casa Palermo, non solo per i nuovi arrivi ma anche e soprattutto per l'addio dell'allenatore, Silvio Baldini e del direttore sportivo, Renzo Castagnini. Il club ha infatti accettato le loro dimissioni e dovrà a breve trovare i sostituti. Per la panchina, Daniele De Rossi e Claudio Ranieri sono i nomi in cima alla lista mentre il ruolo di ds potrebbe essere ricoperto da Riccardo Bigon. Mercato che però per i rosanero non si ferma e dopo l'ufficialità di Elia, nella giornata di oggi due nuovi arrivi. Si tratta di Marco Sala, difensore del Sassuolo e Matteo Stoppa, attaccante della Sampdoria; entrambi in prestito.



Si accende il mercato del Pisa che potrebbe presto perdere Lorenzo Lucca, in procinto di trasferirsi al Bologna e nel frattempo ha annunciato il ritorno di Ernesto Torregrossa dalla Sampdoria. L'attaccante classe 1992 arriva in prestito con obbligo di riscatto. I toscani però non si fermano al 30enne e stanno per chiudere Tomas Esteves, giovane terzino destro del Porto con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di promozione. In più, in arrivo anche Adrian Ruis, difensore centrale classe 1996.



Il Como, aspettando di ufficializzare Cesc Fabregas, prova a rinforzarsi con un altro centrocampista, Luca Mazzitelli del Monza.

Il Parma si muove per l'attacco e ha individuato in Francesco Di Mariano, esterno offensivo del Lecce, il nome giusto. Non solo, il club emiliano sogna anche il grande colpo dal Bologna, ovvero Nicola Sansone; sarebbe un ritorno per lui.