Ultime ore di calciomercato che si avvicinano a grandi passi e le squadre di Serie B cercano il tassello finale per completare le loro rose. Il colpo più importante lo ha chiuso il Benevento che, dopo una lunga rincorsa, si è assicurata il bomber che cercava. È Simy che arriva in prestito con diritto e rinforzerà la squadra del presidente Vigorito.



AFFARI – Oltre all’ufficialità dell’inatteso colpo del Venezia, con Cheryshev, molto attivo il Brescia. I lombardi vogliono Valoti e Ceppitelli. Schiattarella vicino al Benevento, Perugia che stringe per Bartolomei dalla Cremonese e per il terzo ritorno di Di Carmine. Il Bari ci prova per Guiebre dal Modena e segue Vergani. Cagliari su Melchiorri e Barba, ma sul difensore c’è anche il Pisa. Chiusura sul Cittadella che si assicura Magrassi e sulla Spal: a Spezia aspettano Valzania e Fiordaliso