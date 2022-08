Alla vigilia della partita che inaugurerà la stagione di Serie B 2022/2023 tra Bari e Parma, il mercato è ancora protagonista. Il Bari debutterà senza aver ancora preso il centravanti cercato ormai da settimane. Si raffredda la pista per Gytkjaer del Monza mentre rimane in corsa l'ipotesi Donnarumma dalla Ternana. Per il Parma invece, potrebbe esserci l'addio di Alberto Grassi, cercato dall'Empoli.



Il Cagliari sta pensando a un grande colpo dalla Serie A, ovvero Riccardo Saponara. Il fantasista della Fiorentina ha già avuto Liverani come allenatore ai tempi del Lecce e potrebbe convincerlo a una nuova sfida. I sardi che comunque si muovono sul mercato e in attacco sono in trattiva con il Torino per Vincenzo Millico mentre nel reparto arretrato è in arrivo dall'Avellino Alberto Dossena.



Nuovi rinforzi in arrivo anche per il Palermo; Eugenio Corini ha chiesto un centrocampista e ci sono diversi profili che piacciano. Uno di questi è Leo Stulac, regista dell'Empoli, oltre a Jacopo Segre del Torino e Dario Saric dell'Ascoli su cui c'è la concorrenza anche di altri club. I rosanero che sempre in quel reparto potrebbero perdere Gregorio Luperini, voluto dalla Reggina dopo che per quest'ultimi è sfumata la possibilità di ingaggiare Valzania.