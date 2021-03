Oggi alle ore 14 c'è Pescara-Spal. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore degli ospiti, Pasquale Marino si gioca la panchina in questa partita e nella prossima contro l'Entella ultima in classifica.



Tuttosport scrive invece che il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani vuole prolungare il contratto al tecnico Gianluca Grassadonia nonostante il penultimo posto in Serie B.