La vittoria con il Pisa e il crollo contemporaneo di tutte le inseguitrici in classifica portano il Lecce a un passo dalla Serie A, con i bookmaker pronti a consacrare l'impresa giallorossa. All'indomani dei ko di Cremonese, Monza, Benevento e del pareggio del Brescia, Baroni e i suoi chiudono i giochi nelle quote sulla promozione: per quella "semplice" (senza cioè il focus sulla posizione a fine campionato) la scommessa sui salentini è già stata chiusa, mentre per il primo posto l'offerta è a 1,35, davanti a Monza (1,95) e Benevento (2,85). Grande attesa anche per la trasferta di sabato contro il Vicenza, nella quale potrebbe essere raggiunto l'obiettivo: la vittoria decisiva in questo caso si gioca a 1,72 (con oltre la metà delle scommesse già sul «2»), mentre per pareggio e segno «1» - eventualmente da valutare in combinazione con i risultati delle altre big - l'offerta sale a 3,55 e 5,05.