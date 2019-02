Il Lecce continua la rincorsa alla vetta della Serie B dopo la vittoria dell’ultimo turno, che lo ha proiettato al terzo posto, con 34 punti. I salentini cercano un altro successo nell’anticipo di domani, contro l’Ascoli contro cui hanno vinto 4 degli ultimi 5 scontri diretti. Complici i nove punti di scarto in classifica (i marchigiani sono 13esimi a 25) partono da grandi favoriti sul tabellone 888sport.it, dove la loro vittoria è piazzata a 1,78, contro il 5,30 sui bianconeri. Si gioca invece a 3,20 sul pareggio, risultato più frequente al Via Del Mare: in 7 match complessivi è arrivato ben 5 volte. Come riferisce Agipronews, buona la media offensiva del Lecce, 1,65 gol a partita (è il secondo miglior attacco del campionato), discreta quella dell’Ascoli (1,25 a gara): un incontro da Over, con almeno 3 reti complessive, è valutato 2,2