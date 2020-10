Dopo le nove partite disputate ieri, si gioca oggi il posticipo della 4a giornata di Serie B che vede ildi Corini ospitare ladi Pierpaolo Bisoli. I padroni di casa sono decimi a 4 punti, la formazione in trasferta è penultima in classifica a 2 punti. Una vittoria porterebbe il Lecce al quarto posto in classifica; i 3 punti invece farebbero uscire la Cremonese dalla zona retrocessione.