Lecce e Ascoli saranno le protagoniste, domani sera al Via del Mare, dell’anticipo della ventunesima giornata di Serie B. Una classica del campionato cadetto che ha sempre viaggiato sul filo dell’equilibrio visto che in 17 precedenti ci sono state 6 vittorie dei salentini, 6 dei marchigiani e 5 pareggi. La situazione quest’anno, però, sorride ai giallorossi che, secondo i betting analyst, partono nettamente favoriti, vista la quota di 1,49, rispetto al 6,58 degli ospiti, che non hanno mai espugnato lo stadio giallorosso, con il pareggio che si gioca a 4,30. Nonostante entrambe, nelle ultime cinque uscite in campionato, abbiano registrato più Under che Over, una gara con tre o più gol, riporta agipronews, viene data a 1,75 e si fa preferire, seppur di poco, a una con meno marcatura, a 2,00.