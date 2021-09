Anticipo di grande spessore al “Via del Mare” di Lecce, dove i padroni di casa ospitano il Monza in una sfida tra due papabili concorrenti alla promozione in serie A. Per i betting analyst i giallorossi, reduci da tre vittorie consecutive, sono i favoriti per la vittoria finale con il segno «1» in quota a 2.17. Vale 3,18 un pareggio tra le due squadre mentre la prima vittoria esterna in stagione per la squadra di Stroppa vale 3,54 volte la posta. Attacchi di categoria superiore e squadre votate allo spettacolo fanno propendere i bookie per il Goal proposto a 1,62 contro il 2,20 del NoGoal. Nell’ultimo precedente del 4 gennaio invece la partita terminò a reti bianche con la ripetizione dello 0-0 in quota a 9,90, vale invece 9,20 la posta un successo interno per 2-1 a favore degli uomini di Baroni con lo stesso risultato a favore dei lombardi dato a 12,25.

I tifosi di casa sperano che la coppia Coda-Di Mariano, appaiati a 3 gol in campionato, non perda la propria vena realizzativa. Un altro timbro del capocannoniere della scorsa stagione si gioca a 2,50 mentre sale a 4 la quarta rete stagionale dell’ex Venezie. Le speranze degli ospiti sono rivolte tutte verso il talento portoghese Dany Mota, l’unico a quota 2 reti per il Monza, proposto a 3,50.