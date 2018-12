Lasi appresta a vivere l’ennesimo weekend lungo che inizia venerdì alle 20,30 conPer BetFlag, si legge in una nota, la formazione abruzzese, che sta tirando il fiato dopo un avvio di stagione eccezionale, ha le carte in regola per tornare al successo e banca l’1 a 1,65, ben lontano dall’X a 3,65 e con il 2 a 5,50. Sempre particolarmente articolati gli esiti al 15° con l’1 a 5,10, l’X a 1,23, il 2 a 10,42, al 30° con l’1 a 2,70, l’X a 1,78 e il 2 a 5,78. Per le scommesse in doppia chance l’1X è offerto a 1,13, l’X2 a 2,19 e l’12 a 1,26. Sabato il match lunch delle 12,30 oppone. Gara delicata per entrambe le formazioni e inevitabili quote particolarmente congrue con l’1 a 3,65, l’X a 3,10 e il 2 a 2,15. L’under 0,5 moltiplica per 7,50, l’over 0,5 per 1,09, l’under 1,5 per 2,70, l’over 1,5 per 1,45, l’under 2,5 per 1,55, l’over 2,5 per 2,35, l’under 3,5 per 1,20, l’over 3,5 per 4,25, l’under 4,5 per 1,06 e l’over 4,5 per 8,25. Alle 15 la gara di cartello della quindicesima giornata mette a confronto la matricola terribile Lecce e il Perugia. Per BetFlag, il fattore campo favorisce i salentini ma 1 alto a 2,25, X a 3,20 e 2 a 3,30. Il sì dell’1 o over 2,5 è proposto a 1,49, l’X o over 2,5 sì a 1,38, il 2 o over 2,5 sì a 1,65, l’1 o under 2,5 sì a 1,20, l’X o under 2,5 sì a 1,59, 2 o under 2,5 sì a 1,37.Domenica alle 15a, le ultime due della classe, proveranno a tornare al successo per assicurarsi una posta che vale doppio con un colpo di coda assolutamente significativo. Sulla lavagna di BetFlag è gara da quasi tripla con l’1 a 2,90, il 2 a 2,50 e con l’X a 3,20. La somma goal pari a 0 è indicata a 9,50, la somma goal pari a 1 a 4,40, la somma goal pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,05, la somma goal pari a 4 a 5,75 e la somma goal oltre 4 a 6,50. In serata, alle 21, ilospita l’a, confronto che potrebbe dare una svolta al loro campionato. Raddoppia la posta l’1, a 3,20 l’X e con il 2 a 3,95. Più significativi i coefficienti abbinati al risultato finale con lo 0 – 0 a 8,50, l’1 – 1 a 6,00, il 2 – 0 a 9,00, lo 0 – 2 a 17,00, il 2 – 1 a 8,75 e l’1 – 2 a 12,00. Ambizioni contro con obiettivo playoff traa in campo lunedì sera alle 21. Il fattore campo favorisce la formazione granata ma 1 alto a 2,35, con l’X a 3,10 e il 2 a 3,20. Si scommette anche sul metodo del primo goal: a 13,00 su punizione, a 9,00 su rigore, a 25,00 su autorete, a 6,00 su colpo di testa, a 1,40 su tiro e a 8,75 con nessun goal.