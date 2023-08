Nuova giornata campale per. Ilsi è riunito oggi per i ricorsi presentati dai due club dopo le decisioni deldello scorso 17 luglio. È duratala discussione davanti all’organo amministrativo del Lazio per i due club che contestano laAttesa in giornata,Lo stesso Tar avrà 10 giorni di tempo per pubblicare anche le motivazioni delle sentenze.Si tratta della penultima occasione per Lecco e Reggina. Il 29 agosto infatti, nel caso in cui il verdetto fosse negativo, toccherà al, ultimo grado della giustizia amministrativa, esprimersi sulla vicenda. Iniziata alle 15, l’udienza è terminata intorno alle 18.40. Spettatori interessatiQuest'ultima sarebbe la prima ad essere ripescata al posto di una delle due. Nonostante le note vicenda,– I lombardi, dopo essere stati ammessi in Serie B dal Consiglio Federale, sono stati esclusi dal prossimo torneo da parte delche ha accolto il ricorso delcontro la squadra di Foschi. A La Casa di C il presidente del Lecco Paoloha detto: “Sensazioni?Strada ancor più in salita per la. Il club amaranto è stato punito per ilper un’omologa del piano di ristrutturazione del debito. Al club si contesta in particolare di non aver rispettato la perentorietà del termine previsto dalle regole calcistiche per l’iscrizione ai campionati. I calabresi hanno finora perso tutti i ricorsi e promettono di portare avanti la propria battaglia legale in tutti i gradi di giudizio.