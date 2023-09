Si chiude la 4ª giornata di Serie B con sei appuntamenti in programma in questa domenica. Apre alle 16.15 il Brescia: le Rondinelle, fresche di definitiva ammissione al campionato dopo la decisione del Consiglio di Stato, fanno il loro esordio contro il Cosenza.



Alle 18.30 quattro partite: debutta anche il Lecco in casa contro la rivelazione Catanzaro (ancora imbattuto), il Bari fa visita alla Ternana, lo Spezia ospita il Como mentre la Sampdoria prova a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e va sul campo della Cremonese.



Chiude alle 20.45 il Venezia, impegnato in trasferta contro il Cittadella.