Prosegue il settimo turno di Serie B, aperto dalla vittoria del Perugia contro il Pisa, con altre sei partite in programma in questo sabato.



Si parte alle 15, con l'Empoli di scena a Udine contro il Pordenone per rispondere al Perugia e riprendersi la vetta solitaria della classifica. Il Benevento di Inzaghi è impegnato sul campo di uno Spezia in crisi di risultati, un punto dietro ai giallorossi Crotone ed Entella si affrontano in uno scontro diretto importante per la corsa playoff. Cosenza-Venezia e Livorno-Chievo, due match nella seconda metà della classifica, chiudono il programma del primo pomeriggio.



Alle 18, chiude il sabato una sfida calda nella parte bassa: il Trapani terz'ultimo ospita la Juve Stabia, ultima della classe.



Domenica Salernitana-Frosinone e Cremonese-Cittadella (entrambe ore 15), Ascoli Pescara a chiudere (21).