Dopo il pareggio di ieri sera tra Frosinone e Pordenone, prosegue oggi la 20esima giornata di Serie B. Si parte alle 15, con il Venezia dell'ultimo arrivato Monachello che va allo Zini di Cremona per sfidare la Cremonese di Rastelli, reduce dal ko in Coppa Italia contro la Lazio. Poi, sempre alle 15, la Juve Stabia, pronta a riabbracciare Alessandro Mastalli, out da inizio stagione per un infortunio, sfida l'Empoli, che si sta rifacendo il look sul mercato: Fiamozzi, Pinna, Sierralta Ciciretti, Hendersdon, La Mantia e Tutino. Tutti convocati, tutti a disposizione di mister Muzzi. Chiudono il programma delle 15 i match tra Livorno ed Entella, ultima contro quarta in classifica, con i padroni di casa che mancano l'appuntamento con la vittoria dal 2 novembre, e Trapani-Ascoli, altro incontro tra chi insegue la salvezza e chi sogna la Serie A, coi marchigiani che hanno un Morosini in più nel motore.



ALLE 18 - Si chiude, il sabato di B, con la sfida tra Chievo Verona e Perugia: i clivensi hanno deciso di puntare sull'ex Paris Saint-Germain Hervin Ongenda, il Grifo, invece, che arriva dal ko contro il Napoli in Coppa Italia, su su Serse Cosmi, al debutto in campionato.