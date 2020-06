La vittoria dello Spezia sull'Empoli ha rilanciato le ambizioni di A diretta per gli Aquilotti, ora a meno 2 dal secondo posto occupato dal Crotone. Crotone che scende in campo oggi, dando il via al programma odierna, nella sfida delle 18 contro il Chievo Verona: la squadra allenata da Stroppa vuole riprendere da dove aveva lasciato, il 3-1 al Venezia e le quattro vittorie consecutive. Sempre alle 18 anche l’altra calabrese, il Cosenza, che attende l’Entella: sfida importante per gli uomini di Roberto Occhiuzzi, prima vice di Braglia poi di Pillon, alla ricerca di punti salvezza.



Sempre alle 18 Livorno-Cittadella, Salernitana-Pisa, con la sfida degli ex Ventura e Cerci, e Pescara-Juve Stabia, con Caserta, allenatore delle Vespe, obiettivo del Delfino per la prossima stagione. Infine, sempre alle 18, anche la terza della classe, il Frosinone di Nesta, che dopo una lunga cavalcata non aveva chiuso bene nelle ultime due partite, con un ko e un pareggio. Di fronte il Trapani di Stefano Pettinari, autore di 14 gol in stagione. Chiude il programma, alle 20.30, Pordenone-Venezia: quinta contro quartultima, obiettivo opposti, stessa fame di raggiungere i 3 punti.