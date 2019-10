Non solo la Serie A, turno infrasettimanale anche per la decima giornata di B con otto partite in programma in questo martedì, tutte alle 21.



Il Crotone capolista prova a staccare il Benevento (impegnato domani con la Cremonese), ma cade a Verona. Simy porta avanti i calabresi su rigore, poi Zanellato si fa buttare fuori in quattro minuti e il Chievo rimonta: Giaccherini pareggia dal dischetto, Rodriguez firma il 2-1 che porta i clivensi al terzo posto, -1 da Benevento e Crotone.



Non ne approfittano le inseguitrici: l'Empoli pareggia in rimonta contro lo Spezia al Castellani, la Salernitana crolla a Pisa mentre è finisce 1-1 diretto tra Perugia e Ascoli. Il Cittadella vince in casa di misura sul Livorno, il Venezia si fa rimontare e perde in casa con il Pordenone che entra in zona playoff, mentre il Pescara perde 2-1 sul campo della Juve Stabia. Chiude la sfida tra Entella e Cosenza: 1-0 per i liguri.



Domani in programma le ultime due gare del turno: Benevento-Cremonese (18.50) e Frosinone-Trapani (21).