E si inizia alle 14.15 con la sfida tra: entrambe reduci da un pareggio, i clivensi sono alla ricerca del primo gol in campionato, mentre i campani, dopo l'1-1 con la favorita, vogliono stupire in una trasferta ostica, puntando sulla qualità di GennaroAlle 16.15, poi, il resto del programma: ilva ad, l'accoglie la, laapre le porte del Mazza al, ildi, in difficoltà, va invece a. Occhi puntati, ovviamente, su, le due neopromosse regine del mercato: la squadra diva su un campo ostico, com'è quello di, che ha vinto 2-0, in trasferta, alla prima;e compagni, invece, se la vedranno nel debutto casalingo contro il, che ha fatto 0-0 alla prima cole arriva dalle fatiche di Coppa Italia, dove ha eliminato ai rigori il, squadra abruzzese di Serie D.Infine, alle 18.15, chiude il programma di giornata ildi Di Carlo, ko alla prima, che affronta il, uscito con un 0-0 dalla prima di campionato contro il Lecce.