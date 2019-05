A tre giornate dal termine della stagione sono tanti i verdetti ancora da annunciare in Serie B che oggi scende in campo per la 17esima giornata del girone di ritorno con ben 9 incontri.



Apre alle 12.30 un sfida fondamentale sia per la corsa alla promozione diretta che per quella playoff. Alla Favorita il Palermo di Delio Rossi è chiamato al riscatto dopo i due pareggi consecutivi che lo hanno allontanato dal duo di testa composto da Brescia e Lecce affrontando lo Spezia in piena corsa per un piazzamento playoff, ma che nelle ultime 4 gare ha ottenuto soltanto una vittoria.



Senza considerare il risultato di Palermo il Lecce scenderà in campo alle 15 a Padova per cercare di mantenere almeno i 5 punti di vantaggio della vigilia. I veneti non sono però ancora matematicamente retrocessi e sono aggrappati all'ultima speranza salvezza solo in caso di vittoria e risultati negativi dagli altri campi.



Campi come quello di Carpi (penultimo) le cui chance salvezza passano soltanto dal possibile aggancio alla zona playout e per cui servirà una vittoria oggi su una Cremonese in splendida forma (4 vittorie nelle ultime 5) e ancora in piena rincorsa per un piazzamento playoff.



Campi come quello di Foggia (terzultimo) dove i rossoneri devono centrare i tre punti contro la Salernitana, oggi a +7, per tentare un ultimo disperato aggancio alle posizioni playout o al Crotone (prima delle salve) che oggi affronterà in casa un Benevento già certo di un piazzamento playoff.



Posizioni playout difese da Venezia e Livorno (rispettivamente a +2 e +1 dal Foggia) impegnate entrambe in trasferta. Gli uomini di Serse Cosmi affronteranno un Cosenza già salvo, ma che spera ancora in un piazzamento playoff, mentre quelli di Roberto Breda sono chiamati all'impresa sul campo di un Verona in serie negativa senza vittorie da 6 giornate.



Chiude il programma delle 15 lo scontro playoff fra Cittadella e Perugia, entrambe appaiate a quota 46 all'ultima posizione buona per la post-season, ma entrambe in serie negativa negli ultimi 5 incontri con 0 vittorie per gli uomini di Alessandro Nesta e soltanto 1 per quelli di Roberto Venturato.



Infine alle 18 il Brescia che, indipendentemente dal risultato del Palermo proverà a fare 3 dei 4 punti necessari a far scattare la festa promozione affrontando al Rigamonti un Ascoli già salvo, ma che non ha abbandonato il sogno playoff.