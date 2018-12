Prosegue il programma della 15esima giornata di Serie B con altre tre gare in questa domenica. Due partite alle 15: il Cittadella trova in casa della Cremonese il nono risultato utile con il pari a reti inviolate, ma non riesce ad agganciare Lecce e Pescara al secondo posto, mentre sul fondo della classifica il Livorno cala il tris al Foggia grazie alle reti di Diamanti, Dainelli e Bruno; inutile la rete del momentaneo 1-1 di Loiacono. Alle 21 scontro chiave nella corsa playoff tra Benevento e Verona.



Chiuderà il turno lunedì alle 21 Salernitana-Brescia.