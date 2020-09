Due partite in programma, una alle 15 e l'altra alle 21 Si parte con la sfida tra: da una parte gli uomini di, che hanno finito alla grande lo scorso campionato, dall'altra quelli di, che ancora una volta sono caduti sul più bello. Grandi ambizioni per entrambi i club, vogliosi di giocarsi un posto ai playoff.Alle 21, poi,. La terza neopromossa (le altre due, Monza e Reggina, hanno pareggiato contro Spal e Salernitana) contro una di quelle che ha sfiorato i playoff la scorsa stagione. Partito, alla Juventus Under 23, la squadra allenata da Lucariparte dalla certezza Marconi.