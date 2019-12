Dopo la clamorosa rimonta dellasul, prosegue oggi la sedicesima giornata di Serie B. Alle 15 si parte con la sfida dal sapore playoff trae compagni arrivano dal ko contro l'Empoli, mentre i veneti, terzi in classifica, hanno vinto contro la Salernitana e, in caso di 3 punti, possonoportarsi al secondo posto solitario. Sempre alle 15, l'di, che ha centrato la prima vittoria stagionale, va in casa dell', reduce da 2 vittorie consecutive e rilanciatosi in zona playoff.Chiudono il programma delle 15, appena fuori dalla zona playout, e: la squadra disi è rilanciata alla grande, dopo un avvio difficile, mentre quella dinon vince da 3 partite, uscendo dalla zona playoff.Infine, alle 18,, il più classico dei testacoda. La squadra diè reduce da 3 vittorie consecutive, è a più 9 dal secondo posto, e vuole continuare con la striscia positiva. Dall'altra parte, però, c'è il debutto di Paolo, chiamato a risalire la china. E il debutto non è sicuramente dei più facili.