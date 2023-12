Al pari della Premier League, anche la Serie B non si ferma a Santo Stefano. Le squadre si preparano a scendere in campo dopo i festeggiamenti natalizi, in un martedì che vedrà al via tutte le formazioni del campionato cadetto.



Si parte alle 12.30 con Reggiana-Catanzaro, ad aprire la 19a giornata di B. Seguono alle 15 ben 7 match: il Cosenza ospita il Como e la Feralpisalò accoglie il Venezia, mentre il Parma capolista vola in trasferta sul campo del Brescia. In contemporanea anche Lecco-Sudtirol, Ascoli-Cittadella, Spezia-Modena e Ternana-Pisa.



Proseguendo ecco poi il match delle 18, con il Palermo che sfida la Cremonese al Barbera, mentre in chiusura c'è Sampdoria-Bari, a partire dalle 20.30.