Dopo la vittoria del Cosenza sul campo del Cittadella, prosegue oggi l'ottava giornata di Serie B. Si parte alle 15: la Virtus Entella ospita il Trapani, coi liguri che non sanno più vincere: andati in vantaggio con De Luca, si fanno riprendere dal rigore di Taugourdeau. L'Entella non vice dal 14 settembre.



I MATCH DELLE 15 - Sempre alle 15, poi, il Pordenone ottavo in classifica va a Castellamare, contro la Juve Stabia, e riassapora la sconfitta dopo 4 risultati utili consecutivi. Le Vespe centrano la seconda vittoria consecutiva: 4-1 già nel primo tempo, nel secondo tempo arriva l'altro gol degli ospiti. In campo anche la Salernitana di Ventura che cade contro il Venezia: decide il gol dell'ex Bocalon. Chiude il programma delle 15 la sfida tra Pescara-Spezia: tra le due malate vince la seconda. Avanti il Delfino con Machin, Bartolomei e Gudjohnsen.



BIG MATCH - Alle 18, infine, Benevento-Perugia: le Streghe sono prime in classifica, il Grifone insegue a un punto di distanza: è sfida al vertice, con Filippo Inzaghi che ritrova l'ex compagno al Milan Massimo Oddo: i due hanno vinto, da protagonisti, una Champions League, una Supercoppa europea, un Mondiale per club. Oltre al Mondiale con l'Italia nel 2006.