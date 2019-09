Dopo le gare di venerdì e di ieri e in attesa del Monday Night tra Salernitana e Benevento, continua oggi il programma della terza giornata di Serie B: alle 15 il Cosenza ospita il Pescara nella sfida tra due squadre che non sono partite benissimo, alla stessa ora il Crotone riceve l'Empoli nel match tra due delle favorite per la promozione finale in Serie A, fin qui autrici di quattro punti. Possibili gli esordi dei nuovi attaccanti Emmanuel Riviere e Maxi Lopez nelle due squadre calabresi. Alle 21 tocca invece a Pisa-Cremonese: l'Arena Garibaldi vuole continuare a far sognare i nerazzurri, mentre i lombardi sono reduci da un ko.