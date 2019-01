Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, e in attesa del Monday Night, continua oggi con tre partite la 19esima giornata di Serie B: alle 15 due partite, con il Cosenza che cerca punti salvezza in casa contro un Ascoli a metà classifica, e il derby tra l'altalenante Verona, in zona playoff, che va sul campo del fanalino di coda Padova, a meno sette dalla salvezza. Alle 21 il posticipo dello Stadio Adriatico di Pescara: gli uomini di Pillon, terzi e reduci da due vittorie di fila, vogliono portarsi a meno due dal Palermo capolista, contro la Cremonese, che invece sono a cinque punti di distanza dalla zona rossa.