Tutti in campo in questo venerdì di Serie B: venti squadre in campo per la 33esima giornata della categoria cadetta.



Si parte alle 18.45, con l'Entella che cerca punti playoff nella trasferta del Menti di Castellammare. Avversaria è la Juve Stabia, che dalla ripresa post-lockdown ha sempre perso: i campani, al momento, sono in zona playout insieme all'Ascoli.



Alle 21.00, invece, in campo tutte le altre: il Benevento, già sicuro della promozione in Serie A, ospita il Venezia. Insegue punti importanti per la Serie A anche il Crotone, di scena al Tombolato di Cittadella in una sfida d'alta classifica: i calabresi, secondi a 55 punti, precedono di soli 3 punti i veneti. Ad osservare con interesse è il Pordenone, appaiato al Cittadella: i friulani ospitano il Pisa, nono. Il Frosinone di Nesta, che ha ritrovato il sorriso dopo due ko di fila, va al Castellani di Empoli: Nesta è a -1 dalla coppia Pordenone-Cittadella. Un punto più sotto c'è lo Spezia, che riceve un Cosenza alla disperata ricerca di punti salvezza. Il già spacciato Livorno ospita la Cremonese, mentre il Pescara ospita il Perugia. Chiudono il programma Ascoli-Salernitana e Chievo-Trapani.