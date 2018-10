Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri e in attesa del posticipo del Monday Night, continua oggi con tre partite l'ottava giornata di Serie B: si parte alle 15 con due sfide, quella tra Salernitana e Perugia e il derby veneto tra Venezia e Verona. La sfida dell'Arechi vede di fronte due squadre, quella di Colantuono e di Nesta, reduci da un buon periodo di forma ma ancorate a metà classifica; quella del Penzo invece vede i lagunari alla prima gara con il nuovo allenatore, Walter Zenga, dopo il disastroso inizio con l'esonerato Vecchi, contro la squadra di Grosso, seconda ma reduce da due brutti ko di fila. Alle 21 il big match del Via del Mare di Lecce: la squadra di Liverani, reduce da un ottimo inizio che la vede al terzo posto e reduce da quattro risultati utili di fila, riceve il Palermo di Stellone, partito piano ma in netta risalita verso la vetta.