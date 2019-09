Dopo le partite di venerdì e sabato, termina oggi con tre gare la seconda giornata del campionato di Serie B: si inizia alle 18 con due sfide, quella tra le neopromosse Juve Stabia e Pisa al Menti di Castellamare, partite rispettivamente con una sconfitta e un pareggio, e quella dell'Adriatico tra Pescara e Pordenone, squadre con il morale diametralmente opposto dopo il debutto difficile per gli abruzzesi e da sogno per i neroverdi, all'esordio in trasferta in Serie B. Chiude alle 21 il posticipo del Benito Stirpe di Frosinone tra i ciociari, grandi favoriti per la promozione, e l'Ascoli: la squadra di Nesta deve rifarsi dopo l'avvio choc proprio a Pordenone, mentre i marchigiani sognano in grande con la coppia Scamacca-Ardemagni.