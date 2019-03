Dopo la vittoria del Verona a Perugia nell'anticipo di venerdì sera, oggi si disputano altre quattro gare valevoli per la 28esima giornata di campionato in Serie B. Si (ri)parte alle ore 15, quando il Brescia primo in classifica è impegnato a Cosenza. Trasferta anche per il Pescara sul campo del Cittadella, ma il match clou è il derby pugliese tra Lecce e Foggia.



Poi alle ore 18 si gioca Spezia-Padova. Domenica sono in programma altre tre partite, lunedì sera si chiude con il posticipo del Palermo a Venezia, dove debutta in panchina Serse Cosmi al posto dell'esonerato Walter Zenga.