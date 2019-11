Dopo i match di ieri, in cui spicca il ko casalingo del Crotone, torna in campo oggi la Serie B. Il programma dell'undicesima giornata vede nel pomeriggio di domenica la vittoria del Pordenone per 2-1 sul Trapani (Camporese e Burrai per i padroni di casa), mentre fra Cittadella e Frosinone finisce 0-0. Alle 21.00, invece, la capolista Benevento ospita l'Empoli: i padroni di casa possono allungare a +5 sul Perugia secondo.