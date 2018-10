Dopo l'anticipo del venerdì tra Verona e Lecce, successo per i pugliesi, prosegue la settima giornata di Serie B con altre cinque partite in programma nel sabato. Si parte alle 15 con il big match tra Pescara e Benevento: dopo il clamoroso pareggio subito a Padova, gli abruzzesi cercano un successo che permetterebbe di proiettarsi al primo posto solitario, mentre per le Streghe la vittoria vorrebbe dire agganciare il Verona in testa. Altro scontro ad alta quota tra la Cremonese, ancora imbattuta, e la Salernitana: in gioco punti pesanti per la corsa ai playoff. Carpi e Cosenza si affrontano sul fondo della classifica, mentre il Foggia prova a dare continuità al successo di Benevento (che ha azzerato la penalità) ospitando l'Ascoli.



Alle 18 tocca a Perugia e Venezia, chiuderanno il turno domenica Brescia-Padova e Livorno-Spezia (ore 15) e l'atteso Palermo-Crotone (21).