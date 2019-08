Prosegue il primo turno di Serie B, aperto ieri dallo 0-0 tra Pisa e Benevento, con altre sei partite in programma in questo sabato.



Si comincia alle 18, con il Crotone che ospita il Cosenza e il Pescara che va in trasferta sul campo della Salernitana.



Alle 21, le altre quattro gare: il Cittadella ospita lo Spezia, il Venezia è impegnato contro la Cremonese mentre Entella e Ascoli se la vedono rispettivamente contro Livorno e Trapani.



Domenica le ultime tre partite di questo secondo turno: Empoli-Juve Stabia (18), Perugia-Chievo e Pordenone-Frosinone (21).