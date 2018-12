Ascoli e Brescia aprono il 17esimo turno di Serie B. Allo stadio 'Del Duca', la formazione di Corini va a caccia del quarto successo di fila per consolidare il secondo posto e agganciare momentaneamente il Palermo in vetta a quota 30. I marchigiani sono reduci dal pari interno con il Cittadella: un successo proietterebbe gli uomini di Vivarini in piena zona playoff.