Parte oggi la diciassettesima giornata di. Alle 15 si parte con 5 match: ilattende ilin una sfida dal sapore playoff, ilospita ilper ritrovare la vittoria dopo 4 turni; la, galvanizzata dalla vittoria proprio contro il Crotone, va a, dovenon sta ancora riuscendo a risollevare i toscani, tredicesimi ma partiti con ambizioni playoff.Chiudono il programma delle 15a e. Il primo match è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con le Vespe che inseguono i lagunari a 2 punti; il secondo, invece, vede la squadra di, che non vince da due turni, affrontare quella di, che arriva da 3 vittorie consecutive, in uno scontro diretto per i playoff.Alle 18, infine, il big match di giornata: Filippocontro Alessandro, prima contro terza,contro. Le due squadre più in forma del campionato sono pronte a dare spettacolo, con i due allenatori che insieme hanno vinto tutto: scudetti, Champions e Mondiale.