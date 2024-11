In, si completa oggi la 14esima giornata, con quattro partite in programma. Si parte alle 15, con, per poi terminare alle 17.30 con il big match fra due grandi finora deluse dall'andamento del campionato:in questo sabato che vede ben cinque partite a partire dalle 15. Nelle sfide delle 15,e cede il. Prima da incubo per Colantuono, che subisce una sonora sconfitta firmata Pierini, Laurienté, Moro e Thorstvedt. A Carrara, invece, decide un gol di Bouah all’89’. Pari a reti inviolate tra Juve Stabia e Brescia, mentre termina in equilbrio anche il match tra il Catanzaro e il Mantova: ospiti due volte avanti con Bragantini e in entrambi i casi ripresi da Iemmello prima e Buso poi. Il Cesena non va oltre il pari in casa, al Manuzzi, contro la Reggiana, che strappa un ottimo punto lontano dalle mura amiche. Nel match delle 17:15 succede tutto nella ripresa: apre Pettinare al 56’ e porta gli ospiti avanti, pareggia nove minuti più tardi Shpendi, che segna il nono gol stagionale in campionato.

