Per la 15esima giornata dioggi si giocano quattro partite. Si parte alle 15 con. La domenica della serie cadetta termina alle 17.15 con il match fraad alta tensione per via delle contestazioni nei confronti della proprietà da parte della tifoseria locale, ma in campo vanno due squadre in piena zona playoff e vogliose di fare risultato. Finisce 1-1 con reti di Galazzi e Dorval, ma rimpianti ospiti per il rigore fallito da Falletti. Non approfitta di questo incrocio lache pareggia 2-2 contro unin difficoltà: Candellone e Folino non sono abbastanza per superare Amatucci e Pandolfi. Missione compiuta invece per lacontro il, 0-4 firmato Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca. Fischi per ladi Sottil che non va oltre il 3-3 interno contro il: Sekulov, Tutino e Leonardi evitano la disfatta al cospetto della sontuosa tripletta di Iemmello. Chiude il programma, sfida di metà classifica terminata senza gol.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

GUARDA LA SERIE B SU DAZN