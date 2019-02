Prosegue il turno infrasettimanale di Serie B, valido per la 7a giornata di ritorno, con le ultime due partite in programma.



Alle 19 il Venezia, senza successi nelle ultime tre giornate, cerca contro il Perugia punti importanti per allontanarsi dalla zona playout.



Alle 21 chiude la sfida tra Spezia e Livorno: i liguri provano ad accorciare sul Verona sesto, mentre i toscani hanno bisogno di fare risultato per staccare il Foggia (squadre appaiate al quartultimo posto a quota 23).