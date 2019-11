Dopo la sosta per le Nazionali e le gare di venerdì e di ieri e in attesa del Monday Night tra Chievo ed Entella, continua oggi con tre partite la 13esima giornata di Serie B: apre alle 15 l'Ascoli, che non vince da tre giornate ed è precipitato fuori dalla zona playoff, riceve il pericolante Cosenza, in serie positiva da due partite ma in piena zona playout; alla stessa ora in campo anche il Cittadella, che vuole mantenere il terzo posto con il quinto risultato utile di fila contro un Pisa posizionato a metà classifica. Chiude alle 21 il posticipo del Picco: il deludente Spezia, a secco da tre gare e in piena zona retrocessione, ospita un Frosinone in risalita, con sette risultati utili di fila, ma ancora lontano dalle zone nobili della classifica.