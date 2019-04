Si gioca oggi la 34esima giornata di Serie B, avviata dall'anticipo delle 15 fra Hellas Verona e Benevento, squadre che occupano rispettivamente la sesta e la quarta posizione in classifica. Si prosegue poi alle 18 con la capolista Brescia, impegnata in casa contro la Salernitana. Tutti gli altri sette match di questo turno sono poi in programma nella serata di oggi, con fischio d'inizio alle 21. Occhi puntati soprattutto su Perugia-Lecce e Palermo-Padova, per la zona promozione, e su Foggia-Livorno per le zone basse della classifica.